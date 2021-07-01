Украинцы летом-2021 ищут отдых в Бердянске и Железном Порту, за границей - в Турции и на Кипре – Google Украина

Украинцы летом 2021 года чаще всего ищут отдых в Бердянске и Железном Порту, сообщила пресс-служба "Google Украина" по итогам анализа быстрорастущих запросов за второй квартал 2021 года.

"После нескольких месяцев застоя из-за пандемии уверенность путешественников в безопасности поездок начинает постепенно восстанавливаться: тенденции поиска показывают, что по мере распространения вакцинации интерес к путешествиям, похоже, возрастает. Люди хотят путешествовать, поскольку чувствуют себя более уверенно, заказывая поездки. Все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха как внутри страны, так и за рубежом", - отмечают в "Google Украина".

В компании проанализировали поисковые запросы украинских пользователей со словами "отдых в/видпочинок в" за апрель-июнь 2021 года, чтобы понять, какие направления отдыха интересуют украинцев в этом сезоне.

В связи с ограничениями на международные поездки в Украине люди продолжали больше интересоваться отдыхом внутри страны. В этом году самыми популярными направлениями стали Бердянск, Железный Порт и Коблево (в 2020-м - Коблево, Лазурное и Затока).

В десятку популярных направлений для отдыха в Украине по итогам быстрорастущих запросов в Google во втором квартале-2021 вошли также Затока, Кирилловка, Одесса, Арабатская Стрелка, Седово, Скадовск и Счастливцево.

"Сегодня все больше стран открывает свои границы для украинцев, соответственно, растет число запросов об отдыхе на зарубежных курортах. Который год подряд самым популярным среди украинцев направлением отдыха за границей остается Турция", - констатирует компаниия.

На международном направлении, по данным "Google Украина", поисковые запросы об отдыхе в Турции, Кипре и Албании стали самыми популярными в Украине во втором квартале 2021 года.

В топ-10 также вошли Болгария, Черногория, Хорватия, Греция, Египет, Грузия и ОАЭ.