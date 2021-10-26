Инвестиции

12:44 26.10.2021

UkraineInvest получил 27 заявок на получение господдержки по закону об инвестнянях более чем на $2 млрд

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UkraineInvest получил 27 заявок на получение господдержки по закону об инвестнянях более чем на $2 млрд

Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) в рамках принятого закона об "инвестнянях" получил 27 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше $2 млрд, сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

"По состоянию на сегодня мы получили 27 заявлений на более чем $2 млрд, из которых мы видим 7-8 приоритетных проектов (...) на общую сумму около $500 млн", - сказал Цивкач в Киеве во вторник в ходе встречи с польскими инвесторами.

По его словам, проекты будут поданы до конца этого года. "Мы активно работаем над этим", - отметил он.

Сергей Цивкач также добавил, что речь идет о проектах в разных сферах, в частности в машиностроении и логистике.

Теги: #запросы #ukraineinvest #инвесторы
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