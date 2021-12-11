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04:45 11.12.2021

Криптовалюты и мемные акции стали главными новостями 2021г по версии Google

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Криптовалюты и "мемные" компании возглавили список главных новостных трендов 2021 года по версии поисковика Google, говорится в презентации "Год в поиске 2021".

Чаще всего в уходящем году пользователи искали новости, связанные с Афганистаном. При этом на втором месте в топ-10 новостных запросов, обогнав даже новости о вакцинах от коронавируса, расположились акции оператора кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC), за год взлетевшие на 1250% благодаря скоординированным усилиям частных инвесторов. На пятом месте в этом списке - бумаги владельца сети магазинов видеоигр и потребительской электроники GameStop, выросшие более чем на 800% (мемными были названы ценные бумаги компаний, которые стали целью для "разгона" в социальной сети Reddit, участники которой выкладывали свои идеи в виде шутливых картинок, то есть в виде мемов, такие бумаги покупают без оглядки на их финансовые показатели, на ажиотажной рекламе - ИФ)

Четвертое место в десятке самых популярных новостей заняла криптовалюта Dogecoin, десятое - другая цифровая валюта, эфир (Ethereum).

Последняя экономическая тема, вошедшая в список главных глобальных трендов 2021 года - стимулирующие выплаты во время пандемии коронавируса. Компанию ей составили новости про выборы сенатора от штата Джорджия, ураган "Ида" и коронавирус.

Среди общих поисковых запросов первые восемь мест в топ-10 посвящены различным спортивным событиям, причем чаще всего пользователи искали новости о крикете, самом популярном спорте в Индии с населением в 1,38 млрд человек.

В России самым важным событием уходящего года стал Чемпионат Европы по футболу, если судить по запросам в Google. На втором месте - Олимпиада в Токио, на третьем - музыкальный конкурс "Евровидение".

Самым загадочным явлением для россиян стала игрушка-антистресс "симпл-димпл" - именно это слово чаще всего вбивали в поиск после слов "что это". Причем третье место в списке заняло слово "поп-ит", еще одно название для этой игрушки.

Среди персон чаще всего в российском Google искали оппозиционного политика Алексея Навального, перенесшую тяжелую болезнь певицу МакSим и политолога Екатерину Шульман.

Теги: #год #запросы #google #мир
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