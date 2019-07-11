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18:15 11.07.2019

Нацсовет по телерадиовещанию объявит 6 конкурсов на 170 FM-частот для развития Общественного, военно-патриотического и местного вещания

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Нацсовет по телерадиовещанию объявит 6 конкурсов на 170 FM-частот для развития Общественного, военно-патриотического и местного вещания

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг принял решение об объявлении шести радиоконкурсов на 170 FM-частот с целью развития Общественного, военно-патриотического и местного вещания, сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

"Национальный совет утвердил знаковое решение об объявлении шести радиоконкурсов на 170 FM-частот для развития Общественного, военно-патриотического и местного вещания. Главной задачей конкурсов является, в соответствии с требованиями закона, развитие/достраивание сетей общественных радиостанций "UA:Українське радіо", "UA:Радіо Промінь", "UA:Радіо Культура", – написал он в Facebook в четверг.

Конкурсы объявлены в 23 областях и 20-ти областных центрах: местное вещание – 67 FM-частот (а также три УКВ-частоты), образовательно-развлекательное – 38 FM-частот, информационное вещание - 37, культурно-художественное – 15, военно-патриотическое – 8, музыкально-развлекательное – 5.

В Волныской области объявлено 9 конкурсов, в Винницкой – 8, Днепропетровской – 6, Донецкой – 1, Житомирской – 10, Закарпатской – 8, Запорожской – 8, Киевской – 12, Ивано-Франковской - 9, Кировоградской – 8, Львовской – 13, Луганской – 2, Николаевской – 6, Одесской – 8, Полтавской – 12, Ривненской – 5, Сумской – 4, Харьковской – 11, Херсонской – 8, Хмельницкой – 4, Черкасской – 4, Черновицкой – 2, Черниговской – 10.

Теги: #телерадиовещание #частоты #конкурс #нацсовет
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