Телеком

10:37 10.07.2019

Российские соцсети упали в посещаемости - ИнАУ

1 мин читать
Российские соцсети упали в посещаемости - ИнАУ

Запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" по итогам посещаемости упала с четвертой позиции (июнь-2018) на восьмую в июне 2019 года, отмечается в сообщении на сайте Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine.

Согласно исследованию интернет-аудитории Украины за июнь в ТОП-5 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями вошли: Google, Youtube, Facebook, Ukr.Net и сайт ПриватБанка. Так, среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составила 59%, а месячный охват аудитории – 83%. Для Youtube эти показатели составили 41% и 70%, для Facebook 31% и 51%.

Заблокированная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" за год упала с четвертого места по посещаемости (16% и 34%) на восьмое (10% и 26% соответственно). Посещаемость второй по популярности в Украине российской соцсети "Одноклассники" упала с восьмого на одиннадцатое место. В то же время, социально-поисковый ресурс "Яндекс" поднялся с десятого на девятое место по посещаемости в Украине.

Исследование проводилось по инициативе ИнАУ на базе репрезентативной на базе медиа-панели численностью 5 тыс. человек.

Теги: #украина #интернет #соцсети
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:04 10.07.2019
Жители возвращаются в аварийный дом в Лисичанске – ГСЧС

Жители возвращаются в аварийный дом в Лисичанске – ГСЧС

07:48 10.07.2019
Госкино: завершено производство исторической драмы "Черный ворон"

Госкино: завершено производство исторической драмы "Черный ворон"

07:20 10.07.2019
За минувшие сутки на Донбассе пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения, еще четверо были травмированы – штаб ООС

За минувшие сутки на Донбассе пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения, еще четверо были травмированы – штаб ООС

06:22 10.07.2019
За минувшие сутки полицейские задержали трех педофилов, жертвами которых стали 5 детей - Аброськин

За минувшие сутки полицейские задержали трех педофилов, жертвами которых стали 5 детей - Аброськин

04:07 10.07.2019
Командир батареи задержан при получении взятки – прокуратура

Командир батареи задержан при получении взятки – прокуратура

02:19 10.07.2019
Задержан аферист, находившийся в розыске за продажу элитных авто - прокуратура

Задержан аферист, находившийся в розыске за продажу элитных авто - прокуратура

23:35 09.07.2019
Чиновник полиции Винницкой области задержан при получении взятки в $8000 - СБУ

Чиновник полиции Винницкой области задержан при получении взятки в $8000 - СБУ

22:10 09.07.2019
Решение о проведении военного парада зависит от приоритетов Верховного Главнокомандующего ВСУ – Порошенко

Решение о проведении военного парада зависит от приоритетов Верховного Главнокомандующего ВСУ – Порошенко

21:51 09.07.2019
Суд освободил из под стражи "экс-министра здравоохранения Крыма" Михальчевского – Сарган

Суд освободил из под стражи "экс-министра здравоохранения Крыма" Михальчевского – Сарган

21:30 09.07.2019
В Крыму достаточно воды для потребностей населения, ее не хватает для военных и промышленных целей – координатор ИС

В Крыму достаточно воды для потребностей населения, ее не хватает для военных и промышленных целей – координатор ИС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Луценко: Зарегистрировано дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах NewsOne – совладельцах российского банка

Нацсовет по телерадиовещанию хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок

Нацсовет по телерадиовещанию планирует обратиться в АМКУ по вопросам создания "информационного холдинга" на базе ZIK и "112 Украина"

Нацсовет планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne в случае доказательств нарушения закона

ГБР расследует покупку телеканала "Прямой", детали защищены тайной следствия

ПОСЛЕДНЕЕ

США вследствие киберинцидентов потеряли $45 млрд в 2018 году

Луценко: Зарегистрировано дело о финансировании терроризма на основании сведений о 2 бенефициарах NewsOne – совладельцах российского банка

"Vodafone Украина" считает необходимым создание для операторов паритетных условий в отношении ранее используемых в других целях низких частот

Юрий Зиневич назначен членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

Президент постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября - устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G

Президент утвердил план действий по улучшению качества мобильного интернета на периферии

Нацсовет по телерадиовещанию хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок

Вступление Украины в НАТО поддерживают 62% граждан – исследование по заказу Госкомтелерадио

Нацсовет по телерадиовещанию планирует обратиться в АМКУ по вопросам создания "информационного холдинга" на базе ZIK и "112 Украина"

Instagram начал предупреждать об оскорбительности комментария перед его публикацией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА