Российские соцсети упали в посещаемости - ИнАУ

Запрещенная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" по итогам посещаемости упала с четвертой позиции (июнь-2018) на восьмую в июне 2019 года, отмечается в сообщении на сайте Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) со ссылкой на результаты исследования компании Factum Group Ukraine.

Согласно исследованию интернет-аудитории Украины за июнь в ТОП-5 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями вошли: Google, Youtube, Facebook, Ukr.Net и сайт ПриватБанка. Так, среднедневная доля аудитории за месяц для доменов Google составила 59%, а месячный охват аудитории – 83%. Для Youtube эти показатели составили 41% и 70%, для Facebook 31% и 51%.

Заблокированная в Украине российская соцсеть "ВКонтакте" за год упала с четвертого места по посещаемости (16% и 34%) на восьмое (10% и 26% соответственно). Посещаемость второй по популярности в Украине российской соцсети "Одноклассники" упала с восьмого на одиннадцатое место. В то же время, социально-поисковый ресурс "Яндекс" поднялся с десятого на девятое место по посещаемости в Украине.

Исследование проводилось по инициативе ИнАУ на базе репрезентативной на базе медиа-панели численностью 5 тыс. человек.