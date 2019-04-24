EBITDA "Укртелекома" в I кв. увеличилась на 11%, чистый доход – на 3%

ПАО "Укртелеком" в январе-марте 2019 года увеличил EBITDA на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 427 млн грн, сообщил генеральный директор оператора Юрий Курмаз на пресс-конференции в Киеве в среду.

По его словам, маржа EBITDA за этот период возросла на 2 процентных пункта - до 26%.

Чистый доход за отчетный период увеличился на 3% -до 1,665 млрд грн.

Ю.Курмаз добавил, что доход от телекоммуникационных услуг в первом квартале текущего года снизился на 1,4% по сравнению с первым кварталом 2018 года - до 1,416 млрд грн.

В январе-марте оператор предоставил услуги частным абонентам более чем на 922 млн грн, бизнес-пользователям - на 348 млн грн.

В то же время Ю.Курмаз отказался называть чистый финансовый результат за первый квартал.

"Я считаю нецелесообразным говорить о чистой прибыли по итогам первого квартала с учетом того, что с 1 января этого года существенно поменялся ряд стандартов финансовой отчетности, оказывающих существенное влияние на определение чистой прибыли. При этом отмечу, что в первом квартале мы достигли существенной прибыли", - заявил он.

Доходы от предоставления услуг широкополосного интернета за этот период выросли на 8,5% - до 488 млн грн. Этот рост, по словам Ю.Курмаза, полностью компенсирует сокращение доходов от фиксированной телефонии, составивших 726 млн грн.

Ю.Курмаз также отметил, что сокращение количества абонентов обусловлено в первую очередь существенным влиянием краж кабельной инфраструктуры, и лишь во вторую - естественным оттоком абонентов.

К концу первого квартала "Укртелеком" обслуживал 2,75 млн абонентов фиксированной связи со средним ARPU 62, 4 грн, 1,15 млн абонентов услуги доступа к интернет со средним ARPU 100,3 грн и 83,3 тыс. абонентов телевидения в В2С-сегменте. Доходы в этом сегменте от телефонии сократились на 3,5% - до 542 млн грн, доходы от услуги предоставления доступа к интернет выросли на 9,5% - до 353 млн грн.

В В2В сегменте оператор обслуживает 843 тыс. абонентов фиксированной телефонии со средним ARPU 71,9 грн без ПДВ (68,2 грн в 2018 году), 157 тыс. абонентов услуги интернет со средним ARPU 192, 6 грн (167,8 грн в 2018 году).

Кроме того, "Укртелеком" предоставляет 19 тыс. линий облачной АТ (рост на 35%), 4,3 тыс. юнитов датацентра, обслуживает 1,4 тыс. экранов бизнес-телевидения (потоковое видео, рост на 23% к количеству и доходу).

Доходы в В2В сегменте от телефонии за указанный период незначительно снизились с185 млн грн до 184 млн грн, от услуги предоставления доступа к интернет выросли на 10% - до 92млн грн, от передачи данных - на 2,3%, до 43 млн грн.

Ю.Курмаз также отметил возросшую дебиторскую задолженность государства перед оператором за предоставление услуг льготным категориям населения - по итогам 1 кв. 2019г она составила 191 млн грн, при этом 110 млн грн - долг столицы и Киевской области.

В январе-марте 2019 года платежи и сборы в бюджеты всех уровней, осуществленные оператором, составили 410 млн грн - на 21% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

За первый квартал оператор подключил по оптической технологии GPON 17 сел в Хмельницькой, Житомирской, Черновицкой, Харьковской, Луганской и Ривненской областях.

Как сообщалось, "Укртелеком" завершил 2018 год с чистой прибылью 506,9 млн грн (согласно аудированной отчетности), что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. Выручка оператора за минувший год сократилась на 2,3% - до 6,449 млрд грн.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.