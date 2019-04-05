"Датагруп" развивает оптические сети в городах с заделом под 5G и рассматривает покупку небольших операторов

Оператор спутниковой и фиксированной связи компания "Датагруп" (Киев) при развитии оптических сетей в городах учитывает фактор возможного развития 5G-сетей.

Как заявил журналистам генеральный директор компании Михаил Шелемба на встрече в Киеве в четверг, для Украины 5G – это история в перспективе 5+ лет.

"Для 5G важна разветвленная оптическая сеть внутри города. Поэтому мы инвестируем в развитие своей сети в городах, а когда рассматриваем покупку других операторов, уделяем особое внимание сети внутри города", – сказал М.Шелемба.

Он также отметил, что в Украине развертывание мобильных сетей пятого поколения произойдет намного позже, чем в остальном мире. "В основном потому, что операторам пока очень сложно монетизировать 3G- и 4G-связь. При этом затраты на эти технологии колоссальные – стоимость лицензии, капитальные инвестиции в сеть, в оборудование", – считает гендиректор "Датагруп".

Он также отметил, что компания не планирует в ближайший год продажи собственных активов, в то же время рассматривает варианты покупки как небольших, так и более крупных провайдеров. "В ситуации, когда на рынке более 5 тыс. (или даже более 6 тыс.) игроков, у нас появляется возможность приобретать активы недорого. В 2017-м – начале 2018 года провели несколько таких сделок. Думаю, в 2019 году М&А будет еще больше. Иногда нам дешевле купить провайдера, чем самим построить сеть", – сказал М.Шелемба.

При этом если в части покупки небольших провайдеров компания рассчитывает на собственные средства, то для покупки более крупного игрока может привлечь кредит. "Сейчас мы рассматриваем возможность приобретения нескольких небольших операторов. Рассматриваем активы во всех регионах", – сказал М.Шелемба.

Как сообщалось, "Датагруп" в 2018 году увеличила доход на 17,6% по сравнению с 2017 годом – более чем до 1,5 млрд грн, EBITDA – на 24%. Кроме того, компания существенно снизила кредитную задолженность: с 2,8хEBITDA в 2018 году до 1хEBITDA на начало 2019 года.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году, является крупнейшим В2В-оператором Украины и предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах Украины. Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и защиту от DDos-атак.