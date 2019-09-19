Телеком

12:30 19.09.2019

"Датагруп" построила каналы связи для сети супермаркетов "Эльдорадо" по всей территории Украины

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 Оператор спутниковой и фиксированной связи компания "Датагруп" (Киев) стала основным партнером по телеком-услугам для сети супермаркетов бытовой техники "Эльдорадо", построив каналы передачи данных на базе мультисервисной технологии MPLS и объединив в единую корпоративную сеть более 130 точек компании, говорится в сообщении оператора.

Тендер на обеспечение услугами связи "Датагруп" выиграла в мае текущего года и за три месяца завершила указанный проект.

"В рамках проекта перед специалистами "Эльдорадо" и "Датагруп" стояла задача обеспечить максимальное подключение точек по сети, чтобы минимизировать подключение через партнеров и таким образом обеспечить максимальное качество предоставляемой услуги", - отмечается в сообщении.

В компаниях отмечают, что реализация проекта помогла улучшить коммуникацию между региональными и центральными офисами, появилась единая точка входа для мониторинга и обслуживания работы сети всей компании "Эльдорадо".

"В результате был увеличен фактический SLAдоступности сервисов, сокращены на 30% операционные затраты по услугам сетевой инфраструктуры, построена единая сеть каналов передачи данных по технологии MPLS", - комментирует директор департамента информационных технологий "Эльдорадо" Павел Березин.

Как сообщалось, "Датагруп" получила лицензию Государственной службы специальной связи и защиты информации на осуществление хоздеятельности по предоставлению услуг в области криптографической защиты информации (кроме услуг электронной цифровой подписи) и технической защиты информации 25 марта 2019 года. Таким образом сотрудники "Датагруп" получили право проводить экспертизу систем защиты информации в построенных комплексных системах защиты информации (КСЗИ).

"Датагруп" в 2018 году увеличила доход на 17,6% по сравнению с 2017 годом – более чем до 1,5 млрд грн, EBITDA – на 24%. Кроме того, компания существенно снизила кредитную задолженность: с 2,8хEBITDA в 2018 году до 1хEBITDA на начало 2019 года.

Компания "Датагруп" создана в 2000 году, является крупнейшим В2В-оператором Украины и предоставляет услуги более чем в 90 населенных пунктах Украины. Компания обеспечивает подключение к интернету, предоставляет услуги телефонии, телевидения и видеонаблюдения, а также облачный сервис от Microsoft и защиту от DDos-атак.

Первый магазин "Эльдорадо" в Украине был открыт в 1999 году в Киеве.

По состоянию на 2019 год открыто более 130 магазинов "Эльдорадо" в 60 городах по всей Украине

Теги: #телекомуслуги #датагрупп #эльдорадо
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