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10:17 18.12.2021

Продаваемые в интернете аксессуары для "защиты от 5G" оказались радиоактивными

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Продаваемые в интернете аксессуары для "защиты от 5G" оказались радиоактивными

Украшения и аксессуары, которые якобы защищают от мобильных сетей 5G и продаются в интернете, оказались радиоактивными, сообщает корпорация BBC.

Голландский регулятор по вопросам ядерной и радиационной безопасности ANVS выпустил специальное предупреждение по поводу десяти таких товаров. Потребителям рекомендовано не покупать эти предметы, так как их длительное ношение может быть опасно.

Среди таких продуктов оказались браслеты, подвески и маски для сна. В числе радиоактивных "защитников" даже браслет Magnetix Wellness, предназначенный для детей.

ANVS рекомендует прекратить ношение этих предметов, надежно упаковать их и отложить.

Все продавцы подобных радиоактивных украшений в Нидерландах уже установлены. Они оповещены, что их продукция запрещена, теперь они обязаны проинформировать покупателей.

BBC напоминает, что какой-либо вред от сетей 5G не доказан. Всемирная организация здравоохранения особо подчеркивает, что эти мобильные сети безопасны и с точки зрения влияния на здоровье не отличаются от давно используемых 3G или 4G.

Теги: #5g #защита #радиоактивные #аксессуар
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