Кабмин разрешил подписать соглашение с Японией о предоставлении гранта на приобретение оборудования для НОТУ

Кабинет министров Украины разрешил подписать соглашение с правительством Японии о предоставлении гранта непроектного типа на приобретение оборудования для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Донором проекта международной технической помощи "Проект развития потенциала общественного вещателя в Украине" является Японское агентство международного сотрудничества "Джайка".

В 2018 году в ходе реализации проекта предусматривалось получение телеоборудования для НОТУ, однако в связи с сокращением бюджета "Джайка" не смогло предоставить оборудование. В качестве альтернативного варианта предоставления НОТУ оборудования было предложено получение грантовой помощи от Правительства Японии.

Указанное оборудование даст НОТУ возможность обеспечить переход на вещание в HD качестве, что будет соответствовать техническому качеству передачи международного уровня.

Кабмин утвердил указанный проект соглашения в форме обмена нотами между правительствами стран и определил ответственным за выполнение этого соглашения Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания ("Госкомтелерадио").

Как сообщалось, правительство Японии планирует предоставить около $3 млн для развития НОТУ, что позволит общественному телевидению (UA:Перший) выйти на вещание высокой четкости в формате HD.

Ранее обсужденный между странами проект рассчитан на 2,5 года, согласно его условиям, Япония будет способствовать развитию потенциала телекомпании путем предоставления экспертов и оборудования, сотрудничества японского общественного вещателя NHK International с украинской стороной, а также подготовки украинских специалистов в Японии.