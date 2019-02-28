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16:50 28.02.2019

Нацкомфинуслуг предупреждает о временном прекращении работы своих электронных ящиков

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Нацкомфинуслуг предупреждает о временном прекращении работы своих электронных ящиков

 Нацкомфинуслуг в связи с массовой спам-атакой на ее официальные электронные ящики временно прекращает их работу, сообщается на сайте регулятора.

Это касается адресов: info@nfp.gov.ua – для подачи запроса на публичную информацию, zmi@nfp.gov.ua – для обмена информацией со СМИ, office@nfp.gov.ua – для обмена информации по общим вопросам, license@nfp.gov.ua – обеспечения оперативного сообщения об оплате лицензии, gromrada@nfp.gov.ua – обеспечение средствами электронного взаимодействия с Секретариатом общественного совета Нацкомфинуслуг, reception@nfp.gov.ua – интернет приемная главы Нацкомфинуслуг.

Кроме того приостановлена работа электронных сервисов на веб-сайте: представление обращений граждан (для физических лиц), запрос на доступ к публичной информации, представление писем (обращений) участников рынков небанковских финансовых услуг с использованием электронной цифровой подписи, сообщение о проведении оплаты за выдачу лицензии.

Теги: #сайт #нацкомфинуслуг #почта #хакеры
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Интерфакс-Украина
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