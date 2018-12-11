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16:50 11.12.2018

Акционеры Dell одобрили выкуп акций DVMT, компания вернется на открытый рынок 28 декабря

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Акционеры Dell одобрили выкуп акций DVMT, компания вернется на открытый рынок 28 декабря

Акционеры крупнейшей частной технологической компании мира Dell Technologies Inc. одобрили предложение о выкупе целевых акций (tracking stock) DVMT, который является важнейшим условием возвращения Dell на открытый рынок.

В поддержку такого решения высказались владельцы более чем 61% так называемых "акций категории V" (они же DVMT), говорится в сообщении Dell.

Ожидается, что выкуп будет завершен 28 декабря 2018 года. В тот же день на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) начнутся торги акциями Dell категории С. Нынешние держатели DVMT в дальнейшем будут контролировать от 17% до 33% Dell.

Dell перестала быть публичной компанией в 2013 году, когда ее основатель Майкл Делл и инвестфирма Silver Lake провели делистинг на $25 млрд.

VMware, занимающаяся облачными технологиями, досталась Dell в рамках сделки по приобретению EMC в 2016 году. Теперь Dell владеет 80% акций компании.

Для того чтобы Dell снова стала публичной компанией, в ее акции должны были быть включены целевые акции DVMT. В рамках этой сделки VMware должна выплатить держателям бумаг DVMT специальный дивиденд. При этом Dell выпустит новые акции, чтобы покрыть разницу в капитализации между Dell и VMware. В общей сложности совокупный объем сделки при $120 за акцию DVMT оценивается в $23,9 млрд.

Акционеры голосовали с учетом улучшенных в ноябре условий: Dell тогда повысила предложение в общей сложности на $5 млрд. Теперь за каждую акцию DVMT можно получить $120 в денежной форме при условии, что общая сумма выкупа не превысит $14 млрд - примерно 59% от совокупной стоимости акций этой категории. Также можно обменять DVMT на акции Dell категории C. Выбор необходимо сделать до конца рабочего дня 21 декабря.

Теги: #dell
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