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14:53 15.11.2018

Dell повысила предложение о выкупе акций DVMT на $5 млрд

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Dell повысила предложение о выкупе акций DVMT на $5 млрд

Dell Inc. в четверг повысила предложение о выкупе целевых акций (tracking stock) DVMT, отслеживающих стоимость принадлежащего Dell разработчика ПО и технологий виртуализации VMware Inc., в общей сложности на $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Теперь акционеры могут получить за так называемую "акцию категории V" (она же DVMT) $120 в денежной форме при условии, что общая сумма выкупа не превысит $14 млрд - примерно 59% от совокупной стоимости акций этой категории. Также можно обменять DVMT на 1,5043 - 1,8130 акции категории C.

Сделка является ключевым условием для возвращения Dell, крупнейшей частной технологической компании в мире, на открытый рынок. Ранее акционеры выступили против предложения Dell о выкупе, назвав цену слишком низкой.

Обновленное предложение уже получило поддержку 17% держателей акций DVMT, включая фонды Dodge & Cox, Elliott Management, Canyon Partners и Mason Capital Management, пишет The Wall Street Journal.

Голосование акционеров по-прежнему назначено на 11 декабря, и Dell все еще надеется закрыть сделку до конца 2018 года.

Для того чтобы Dell снова стала публичной компанией, в ее акции должны были быть включены целевые акции DVMT. В рамках этой сделки VMware должна выплатить держателям бумаг DVMT специальный дивиденд. При этом Dell выпустит новые акции, чтобы покрыть разницу в капитализации между Dell и VMware. В общей сложности совокупный объем сделки при $120 за акцию DVMT оценивается в $23,9 млрд.

Предполагалось, что после ее завершения обыкновенные акции Dell Technologies категории С будут снова зарегистрированы на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE). Нынешние держатели DVMT в дальнейшем будут контролировать от 17% до 33% Dell.

При этом начиная с годового общего собрания акционеров в 2020 году держатели таких акций получат право избирать одного члена совета директоров.

VMware, занимающаяся облачными технологиями, досталась Dell в рамках сделки по приобретению EMC в 2016 году. Теперь Dell владеет 80% акций компании.

Dell перестала быть публичной компанией в 2013 году, когда ее основатель Майкл Делл и инвестфирма Silver Lake провели делистинг на $25 млрд. Тогда миллиардер Карл Айкан возражал против того, чтобы Dell ушла с открытого рынка.

Теги: #dell
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