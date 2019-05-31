Dell вернулась к прибыли в I финквартале, но рост выручки замедлился

Dell Technologies Inc. вернулась к прибыли в первом финансовом квартале, однако рост выручки не оправдал ожиданий рынка на фоне слабых показателей подразделения инфраструктурных решений.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 3 мая 2019 года, составила $329 млн, или $0,38 в расчете на акцию, против убытка в размере $538 млн, или $0,46 на акцию, за первый квартал предыдущего фингода.

Прибыль, скорректированная с учетом разовых факторов, составила $1,45 на акцию.

Выручка увеличилась на 3%, до $21,91 млрд.

Аналитики, опрошенные исследовательской фирмой FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,19 на акцию при выручке в $22,26 млрд.

Выручка подразделения Dell в сфере клиентских решений выросла на 6% по сравнению с первым кварталом предыдущего фингода - до $10,9 млрд, операционная прибыль этого бизнеса составила $793 млн, увеличившись на 49%.

Подразделение инфраструктурных решений зафиксировало выручку в размере $8,2 млрд (снижение на 5%), в том числе $4,2 млрд - от продажи серверов и сетевого оборудования. Операционная прибыль бизнеса составила $843 млн, показатель упал на 10%.

Выручка разработчика технологий в сфере виртуализации VMWare, контроль над которым Dell получила в рамках сделки с EMC, в минувшем финквартале составила $2,28 млрд (+13%), операционная прибыль - $614 млн (показатель практически не изменился).

Акции Dell на дополнительных торгах в четверг подешевели на 3,6%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 17,2%, до $47,7 млрд.