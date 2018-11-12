Alibaba снова поставила рекорд продаж в День одиноких людей - более $30 млрд

Китайская компания Alibaba Group Holdings Ltd. установила новый рекорд продаж в десятую годовщину распродажи по случаю Дня одиноких людей (или День холостяков), который отмечается в КНР 11 ноября. Однако темпы прироста были самыми низкими за всю историю этого праздника шоппинга.

Объем товаров, проданных на платформах Alibaba в этот день, достиг $30,8 млрд, что на 21,7% выше показателя, зафиксированного годом ранее, говорится в блоге компании. В 2017 году продажи увеличились на 39%.

Рекорд продаж 2017 года ($17,8 млрд) был побит за несколько часов до окончания первых суток распродажи.

За первые 85 секунд распродажи на площадках компании были проданы товары стоимостью $1 млрд, а к концу первого часа - почти на $10 млрд, сообщает BBC.

В юанях Alibaba установила новый рекорд еще раньше, поскольку китайская нацвалюта в этом году существенно подешевела к доллару. В общей сложности за сутки были проданы товары на 213,5 млрд юаней против 168,2 млрд юаней годом ранее, прирост составил 27%.

По сравнению с 2010 годом - первым годом, когда Alibaba зафиксировала чистую прибыль после листинга в Нью-Йорке, - валовый объем продаж в День одиноких людей подскочил в 179 раз. Однако некоторые аналитики отмечают, что подъем годовой выручки за этот период был намного слабее - она увеличилась в 21 раз, тогда как чистая прибыль - в 54 раза. Из этого они делают вывод, что рекорды продаж за один день не оказывают столь существенного влияния на финансовые показатели, как хотелось бы верить инвесторам.

В дне распродаж приняли участие более 180 тыс. брендов против 140 тыс. годом ранее.

Несмотря на то, что в этом году были побиты все предыдущие рекорды, наблюдатели полагают, что активность пойдет на спад по мере того, как люди станут привыкать к этому событию. Кроме того, в этом году Alibaba столкнулась с новыми трудностями - такими, как появление серьезных конкурентов на рынке, замедление экономики и падение курса акций в связи с торговой войной между Китаем и США.

День одиноких людей (или День холостяка) - не совсем традиционный китайский праздник. По данным издания китайской компартии "Жэньминь Жибао", студенты КНР придумали его в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11 ноября была выбрана неслучайно - по мнению верящих в магию цифр китайцев, число 11.11 напоминает "голые ветви" - так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.

Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года. Несмотря на то, что за ней эту традицию подхватили компании-конкуренты, включая JD.com, распродажи в День одиноких людей ассоциируются именно с Alibaba.