СБУ: в канун госпраздников спецслужбы РФ и их пособники активизировали распространение в соцсетях идей "украинской псевдогосударственности"

Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины и ее региональных подразделений уличили в июне группу администраторов антиукраинских сообществ в социальных сетях, действовавших по указанию спецслужб РФ.

"Службой безопасности Украины во время реализации комплекса мер по обеспечению информационной безопасности фиксируется активизация противоправной деятельности со стороны российских спецслужб через использование социальных сетей в Интернете в ущерб государственной безопасности нашей страны", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

Специалисты спецслужбы отмечают, что обострение этой тенденции наблюдается в канун государственных праздников в Украине. Происходит активизация РФ и ее сообщников по распространению информационных материалов, которые распространяют идеи "украинской псевдогосударственности" и изменения государственной власти и территориальной целостности, пытаются обострить общественно-политическую ситуацию в стране, разжечь межнациональную вражду, а также спровоцировать массовые акции провокационного характера, которые могут негативно повлиять на имидж Украины на международной арене.

Так, оперативники СБ Украины в июне 2018 года обнаружили, локализовали и прекратили противоправную деятельность группы из пяти граждан Украины, среди которых двое жителей Киева, а также жители Одессы, Запорожья и Мариуполя, которые были администраторами антиукраинских сообществ в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Злоумышленники, действуя по указанию спецслужб РФ и получая от них материальное вознаграждение, распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, содержащие призывы к изменению границ территории Украины антиконституционным способом, а также поддерживали террористическую деятельность незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

В рамках открытых уголовных производств правоохранители провели неотложные процессуальные действия, в результате которых прекращена противоправная деятельность администраторов, в частности, обнаружены компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались для распространения антиукраинского контента. Продолжаются следственные действия.

В украинской спецслужбе отмечают, что всего с начала 2018 года Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ и его региональными подразделениями в отношении владельцев и администраторов сообществ в социально ориентированных ресурсах сети Интернет "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в стране, проведение массовых беспорядков и других противоправных действий, зарегистрировано 24 уголовных производства.

"Пятнадцати лицам объявлено о подозрении в совершении преступления, вынесено шесть обвинительных приговоров суда по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.