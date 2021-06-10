Спорт

15:55 10.06.2021

Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА относительно формы сборной Украины по футболу

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Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА относительно формы сборной Украины по футболу

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно его решения по внесению корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу.

"Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА. В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!". Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием наших болельщиков на всех стадионах и на матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА", - написал Павелко на своей странице в Facebook в четверг.

Он также подчеркнул, что УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы.

"Так было и на этот раз, и будет в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине! Героям слава!", - подытожил Павелко.

Ранее появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 - убрать "политический" слоган, сообщает агентство AFP.

"УЕФА требует от Украины внести изменения в дизайн футболки на EURO-2020, чтобы убрать "политический" лозунг, вызвавший протесты в России", - сообщает France-Presse (AFP) в Twitter.

Как известно, на новой форме сборной Украины размещены две надписи: на внешней стороне воротниковой части сзади - "Слава Україні!", на внутренней стороне – "Героям слава!".

Теги: #павелко #рим #форма
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