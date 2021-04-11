Спорт

04:59 11.04.2021

Украинский тяжеловес Чумак выиграл золотую медаль в двоеборье на чемпионате Европы в Москве

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Украинский тяжеловес Чумак выиграл золотую медаль в двоеборье на чемпионате Европы в Москве

Украинский тяжеловес Дмитрий Чумак выиграл золотую медаль в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике набрав в сумме 409 кг, сообщили в НОК Украины.

"Тяжеловес Дмитрий Чумак - чемпион Европы! В весовой категории до 109 кг украинец в тяжелой борьбе завоевал золотую медаль в сумме двоеборья (407 кг) и в толчке (229 кг)! Поздравляем и гордимся!", – говорится в сообщении на странице Комитета в Фейсбук в субботу вечером.

Чемпионат Европы проходил в Москве. В группе до 109 кг второе место занял Христо Христов (Болгария) с общей суммой 406 кг. Третье место занял россиянин Тимур Наниев с 401 кг.

Теги: #золото #спортсмен #че
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