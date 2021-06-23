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22:04 23.06.2021

Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

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Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что выход украинской сборной в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу 2020 является заслуженным и болельщиков ожидает "настоящий, крутой футбол".

"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф! Кажется, футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой. Вспомнить хотя бы не засчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно – заслуженно", – написал глава государства на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Зеленский подчеркнул, что у украинских футболистов появился шанс "доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли".

"Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!", – написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинская сборная попала в 1/8 Чемпионата Европы по футболу 2020 года благодаря победе сборной Швеции над сборной Польши и победе сборной Испании над сборной Словакии.

Теги: #че #зеленский #футбол
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