УЕФА отклонил протесты Португалии и Люксембурга на результаты матчей с Украиной из-за участия в них Мораеса

УЕФА отклонил протесты федераций футбола Португалии и Люксембурга на результаты матчей их сборных против Украины в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года из-за участия в этих играх натурализованного бразильца из донецкого "Шахтера" Жуниора Мораеса, сообщает в пятницу официальный сайт УЕФА.

"Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков – настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом. Ведь в то время, когда немало футболистов после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства", - прокомментировал это решение на своей странице в Facebook президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Как сообщалось, 27 марта УЕФА открыл дисциплинарное производство по вопросу законности получения гражданства Украины футболистом донецкого "Шахтера" и сборной Украины по футболу Ж.Мораесом. Контрольно-дисциплинарный и этический комитет УЕФА примет решение по данному вопросу на одном из своих следующих заседаний, дата которого еще не подтверждена.

25 марта Украина обыграла на выезде Люксембург со счетом 2:1, а 22 марта сыграла вничью 0:0 на выезде с Португалией. После двух туров в группе В отбора Евро-2020 Украина идет на первом месте с 4 набранными очками, Люксембург набрал 3 очка, Португалия – 2 очка. У Сербии и Литвы, которые сыграли пока по одному матчу, 1 и 0 очков соответственно.

В обоих матчах в составе сборной Украины принимал участие натурализованный бразилец Жуниор Мораес, который 18 марта получил гражданство Украины в соответствии с указом президента Украины.