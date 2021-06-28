События

21:47 28.06.2021

Сборная Испании со счетом 5:3 в дополнительное время победила Хорватию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

1 мин читать
Сборная Испании со счетом 5:3 в дополнительное время победила Хорватию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Футболисты сборной Испании со счетом 5:3 нанесли поражение команде Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020, вырвав победу в дополнительное время.

На 20-й минуте сборная Хорватии вышла вперед благодаря автоголу испанца Педри с центра поля: он адресовал мяч голкиперу, однако Унай Симон не смог остановить снаряд.

На 38-й минуте сборная Испании отыгралась: мяч забил Пабло Сарабия. Во втором тайме состоялись еще два гола в ворота Хорватии, их авторами стали Сесар Аспиликуэта (57-я минута) и Ферран Торрес (77).

Но преимущество в два мяча Испании в основное время не удалось удержать: на 85-й минуте Мислав Оршич, в компенсированное время (90+2) отличился Марио Пашалич.

В дополнительное время - на 100-й минуте - успех сборной Испании принес гол Альваро Мораты. А закрепил его через две минуты Микель Оярсабаль.

2 июля в Санкт-Петербурге Испания поборется за выход в полуфинал с победителем пары Франция - Швейцария.

Теги: #испания #хорватия #че
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:27 28.06.2021
Сборная Бельгии победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Бельгии победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

03:41 24.06.2021
Ожидавшего экстрадицию в США создателя антивируса McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме

Ожидавшего экстрадицию в США создателя антивируса McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме

22:04 23.06.2021
Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

23:29 18.06.2021
Жовква обсудил с советником премьер-министра Хорватии евроатлантическую интеграцию Украины

Жовква обсудил с советником премьер-министра Хорватии евроатлантическую интеграцию Украины

14:10 18.06.2021
Испания отменяет масочный режим с 26 июня

Испания отменяет масочный режим с 26 июня

20:09 06.06.2021
Украина на чемпионате Европы по футболу выступит в форме с контурами границ страны

Украина на чемпионате Европы по футболу выступит в форме с контурами границ страны

11:43 30.05.2021
Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины

Зеленский поблагодарил Хорватию за поддержку евроатлантических стремлений Украины

22:49 19.05.2021
Испанский премьер обвинил Марокко в неуважении к ЕС в связи с наплывом нелегалов

Испанский премьер обвинил Марокко в неуважении к ЕС в связи с наплывом нелегалов

15:31 19.05.2021
Испанские власти сообщают о возвращении почти 5 тыс. нелегалов из Сеуты в Марокко

Испанские власти сообщают о возвращении почти 5 тыс. нелегалов из Сеуты в Марокко

19:08 13.05.2021
Испания может открыться для иностранных туристов после 20 мая - СМИ

Испания может открыться для иностранных туристов после 20 мая - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба поручил посольствам проверить информацию о загорании судна с одесскими моряками возле Шри-Ланки

В Турции пятеро украинцев пострадали в результате ДТП – МИД

Беларусь отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций, рекомендует главе представительства Евросоюза выехать в Брюссель

В больнице Энергодара, где находились пациенты на ИВЛ, произошло аварийное отключение электроснабжения

Зеленский: к 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года из Швеции

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград деятелям искусства по случаю Дня Конституции Украины

Власти Португалии ускоряют вакцинацию в Лиссабоне из-за роста заболеваемости штаммом "дельта" COVID-19

Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов

В Великобритании зафиксировали максимальный с января суточный прирост новых случаев COVID-19

Военные РФ отслеживают действия военных кораблей НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze в Черном море

Кулеба поручил посольствам проверить информацию о загорании судна с одесскими моряками возле Шри-Ланки

Близ одной из ж/д станций на юге Лондона ликвидируют сильный пожар

В Турции пятеро украинцев пострадали в результате ДТП – МИД

Беларусь отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций, рекомендует главе представительства Евросоюза выехать в Брюссель

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА