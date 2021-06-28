Сборная Испании со счетом 5:3 в дополнительное время победила Хорватию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Футболисты сборной Испании со счетом 5:3 нанесли поражение команде Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020, вырвав победу в дополнительное время.

На 20-й минуте сборная Хорватии вышла вперед благодаря автоголу испанца Педри с центра поля: он адресовал мяч голкиперу, однако Унай Симон не смог остановить снаряд.

На 38-й минуте сборная Испании отыгралась: мяч забил Пабло Сарабия. Во втором тайме состоялись еще два гола в ворота Хорватии, их авторами стали Сесар Аспиликуэта (57-я минута) и Ферран Торрес (77).

Но преимущество в два мяча Испании в основное время не удалось удержать: на 85-й минуте Мислав Оршич, в компенсированное время (90+2) отличился Марио Пашалич.

В дополнительное время - на 100-й минуте - успех сборной Испании принес гол Альваро Мораты. А закрепил его через две минуты Микель Оярсабаль.

2 июля в Санкт-Петербурге Испания поборется за выход в полуфинал с победителем пары Франция - Швейцария.