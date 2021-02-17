Спорт

00:14 17.02.2021

ПСЖ разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов

1 мин читать
ПСЖ разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов

В другом матче "Ливерпуль" выиграл у клуба "РБ Лейпциг"

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:1 нанесли поражение испанской "Барселоне" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Три гола в матче, прошедшем на поле "Барселоны", провел Килиан Мбаппе – на 32-й, 65-й, 85-й минутах. Также в составе ПСЖ на 70-й минуте отличился Мойзе Кин.

Единственный гол в составе "Барселоны" провел Лионель Месси, реализовав пенальти на 27-й минуте.

В другом матче игрового вечера английский "Ливерпуль" со счетом 2:0 обыграл немецкую команду "РБ Лейпциг". Авторы голов – Мохамед Салах (53-я минута) и Садио Мане (58).

Номинальным хозяином игры был "Лейпциг", однако матч прошел в Будапеште, поскольку из-за коронавирусных ограничений немецкие власти отказались от его проведения в Германии.

Ответные матчи в этих парах пройдут на полях ПСЖ и "Ливерпуля".

Теги: #барселона #псж #лч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 08.12.2020
В зоопарке Барселоны коронавирусом заразились четыре льва

В зоопарке Барселоны коронавирусом заразились четыре льва

22:51 01.12.2020
"Шахтер" второй раз обыграл "Реал" и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

"Шахтер" второй раз обыграл "Реал" и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

22:51 25.11.2020
"Шахтер" второй раз проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов

"Шахтер" второй раз проиграл менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге чемпионов

00:30 25.11.2020
"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Киеве, но сохраняет шансы на Лигу Европы

"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Киеве, но сохраняет шансы на Лигу Европы

00:11 05.11.2020
"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов со счетом 1:2

"Динамо" проиграло "Барселоне" в Лиге чемпионов со счетом 1:2

18:45 28.10.2020
Роналду не сыграет с "Барселоной" из-за COVID-19

Роналду не сыграет с "Барселоной" из-за COVID-19

22:33 27.10.2020
"Шахтер" сыграл вничью 0:0 с "Интером" в Лиге чемпионов, которому уступил в августе в полуфинале Лиги Европы

"Шахтер" сыграл вничью 0:0 с "Интером" в Лиге чемпионов, которому уступил в августе в полуфинале Лиги Европы

22:08 21.10.2020
"Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде в первом туре Лиги чемпионов

"Шахтер" обыграл "Реал" в Мадриде в первом туре Лиги чемпионов

22:11 20.10.2020
"Динамо" проиграло стартовый матч в Лиге чемпионов на своем поле "Ювентусу"

"Динамо" проиграло стартовый матч в Лиге чемпионов на своем поле "Ювентусу"

20:54 01.10.2020
"Шахтеру" и "Динамо" достались непростые группы в Лиге чемпионов

"Шахтеру" и "Динамо" достались непростые группы в Лиге чемпионов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская сноубордистка Данчу завоевала первое место в параллельном слаломе на Кубке Европы

Итальянская "Аталанта" подписала полузащитника "Шахтера" Коваленко

Беларусь лишена права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

Международная федерация хоккея сочла неизбежным перенос ЧМ из Беларуси

Екатерина Монзуль заняла 3-е место в рейтинге арбитров-женщин десятилетия по версии IFFHS

ПОСЛЕДНЕЕ

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" возглавит дортмундскую

Криштиану Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

Попавший в ДТП на велосипеде Фернандо Алонсо прооперирован

МОК с пониманием отнесся к решению главы оргкомитета Токио-2020 покинуть пост на фоне сексистского скандала

Норвегия из-за коронавируса отказалась принимать этапы Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам

Украинская сноубордистка Данчу завоевала первое место в параллельном слаломе на Кубке Европы

Олимпийские игры в Токио пройдут вопреки коронавирусу - глава оргкомитета

Итальянская "Аталанта" подписала полузащитника "Шахтера" Коваленко

МОК пока не принял решение по зрителям на Играх в Токио - Бах

Тестовое олимпийское мероприятие в Токио из-за COVID-19 отложили минимум до апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА