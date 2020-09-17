Спорт

12:20 17.09.2020

Спортклуб Smartass намерен расширить сеть до трех объектов в Украине по франчайзингу

1 мин читать
Спортклуб Smartass намерен расширить сеть до трех объектов в Украине по франчайзингу

 Спортивный клуб Smartass намерен расширить сеть до трех объектов, открыв клубы в Киеве и Львове по франчайзингу, сообщил основатель сети Дмитрий Дубилет.

"Подписали первые две франшизы Smartass – в Киеве и Львове. Во Львове откроемся в креативном пространстве KIVSH, основателем которого является Андрей Гаврылив (…) В Киеве нашим партнером стал Александр Кучеров", – написал Дубилет четверг в Facebook.

Кучеров также является директором по контенту приложения ReFace, добавил бизнесмен.

Первый спортклуб Smartass открыт в Киеве в 2019 году по ул. Жилянской. Согласно данным СМИ, инвестиции в проект составили около $1 млн.

Дубилет объявил о старте продаж франшиз в июле 2020 года. По его словам, паушальный взнос составляет $40 тыс. При этом на запуск объекта требуется от $200 тыс. Срок окупаемость проекта – 1,5-2,5 года.

Теги: #недвижимость #спортклуб #дубилет #smartass
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:25 16.09.2020
Собственник сети Novus покупает "Билла-Украина"

Собственник сети Novus покупает "Билла-Украина"

15:12 16.09.2020
Стартовали работы по строительству нового терминала и ВПП аэропорта в Днепре

Стартовали работы по строительству нового терминала и ВПП аэропорта в Днепре

13:29 16.09.2020
Загрузка гостиниц в Одессе в августе-2020 составила 68% – исследование

Загрузка гостиниц в Одессе в августе-2020 составила 68% – исследование

12:41 16.09.2020
Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам до 21 апреля 2021 г.

Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютным ипотечным кредитам до 21 апреля 2021 г.

10:15 16.09.2020
Украина намерена привлечь 22,1 млн евро от правительства Германии на строительство и ремонт жилья для переселенцев и местных жителей Краматорска и Северодонецка

Украина намерена привлечь 22,1 млн евро от правительства Германии на строительство и ремонт жилья для переселенцев и местных жителей Краматорска и Северодонецка

17:34 15.09.2020
ФГИ продал на аукционе гостиницу "Славянский" в Черниговской области за 28,8 млн грн

ФГИ продал на аукционе гостиницу "Славянский" в Черниговской области за 28,8 млн грн

16:49 15.09.2020
BT Invest планирует открыть ТЦ с супермаркетом Novus у ст. м. "Житомирская" в Киеве

BT Invest планирует открыть ТЦ с супермаркетом Novus у ст. м. "Житомирская" в Киеве

16:20 15.09.2020
Рада создала ВСК по вопросам расследования фактов коррупции в органах ГАСК

Рада создала ВСК по вопросам расследования фактов коррупции в органах ГАСК

15:34 15.09.2020
ФГИ выставил на продажу первый объект "Укрспирта" за 49,6 млн грн

ФГИ выставил на продажу первый объект "Укрспирта" за 49,6 млн грн

13:39 15.09.2020
Ассоциация "Предприятий строителей "Интергал-Буд" предлагает Минэкономики ввести в Украине программу ипотеки под 3%

Ассоциация "Предприятий строителей "Интергал-Буд" предлагает Минэкономики ввести в Украине программу ипотеки под 3%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киевское "Динамо" пробилось в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов

УПЛ-ТВ должно существовать к 2021 году и начинать подготовку к тендеру на сезон чемпионата Украины по футболу 2022-2023 годов – участник рабочей группы

Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии

Украина крупно проиграла Испании, но идет второй в своей группе Лиги наций

Месси решил не покидать "Барселону"

ПОСЛЕДНЕЕ

Сборная Украины 7 октября сыграет в Париже с чемпионом мира Францией

Киевское "Динамо" пробилось в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов

УПЛ-ТВ должно существовать к 2021 году и начинать подготовку к тендеру на сезон чемпионата Украины по футболу 2022-2023 годов – участник рабочей группы

"Шахтер" подписал пятилетний контракт с Puma

Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии

Киберспорт официально признан видом спорта в Украине – замминистра цифровой трансформации

Украина крупно проиграла Испании, но идет второй в своей группе Лиги наций

Месси решил не покидать "Барселону"

Сборная Украины стартовала в элитном дивизионе Лиги наций УЕФА с победы над Швейцарией

Первым соперником "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов будет АЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА