Спортклуб Smartass намерен расширить сеть до трех объектов в Украине по франчайзингу

Спортивный клуб Smartass намерен расширить сеть до трех объектов, открыв клубы в Киеве и Львове по франчайзингу, сообщил основатель сети Дмитрий Дубилет.

"Подписали первые две франшизы Smartass – в Киеве и Львове. Во Львове откроемся в креативном пространстве KIVSH, основателем которого является Андрей Гаврылив (…) В Киеве нашим партнером стал Александр Кучеров", – написал Дубилет четверг в Facebook.

Кучеров также является директором по контенту приложения ReFace, добавил бизнесмен.

Первый спортклуб Smartass открыт в Киеве в 2019 году по ул. Жилянской. Согласно данным СМИ, инвестиции в проект составили около $1 млн.

Дубилет объявил о старте продаж франшиз в июле 2020 года. По его словам, паушальный взнос составляет $40 тыс. При этом на запуск объекта требуется от $200 тыс. Срок окупаемость проекта – 1,5-2,5 года.