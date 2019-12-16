Спорт

15:49 16.12.2019

FIFA подала иски на Блаттера и Платини с требованием вернуть 2 млн швейцарских франков

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FIFA подала иски на Блаттера и Платини с требованием вернуть 2 млн швейцарских франков

 Международная федерация футбола (FIFA) подала иски в швейцарские суды против бывшего главы организации Йозефа Блаттера и экс-вице-президента Мишеля Платини, сообщает пресс-служба FIFA в понедельник.

"FIFA подала в швейцарские суды иски против бывшего президента FIFA Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента Мишеля Платини, требуя возврата 2 миллионов швейцарских франков, которые были необоснованно выплачены г-ну Платини в феврале 2011 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующая резолюция была единогласно принята Комитетом по управлению FIFA. В резолюции подчеркивается, что FIFA обязана попытаться вернуть средства, незаконно выплаченные одним бывшим должностным лицом другому.

Федеральный верховный суд Швейцарии подтвердил, что "этот подарок в размере 2 млн швейцарских франков должен был рассматриваться как "неоправданный платеж".

В случае получения средств, они будут перечислены "на развитие футбола".

Теги: #блаттер #платини #fifa
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