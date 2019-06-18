Спорт

12:19 18.06.2019

Экс-глава УЕФА Платини арестован по обвинению в причастности к коррупции при выборе страны ЧМ-2022

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Экс-глава УЕФА Платини арестован по обвинению в причастности к коррупции при выборе страны ЧМ-2022

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован во вторник в рамках расследования коррупции при выборе страны-хозяйки Чемпионата мира 2022 года, сообщает британское издание Independent.

По информации французского портала Mediapart, Платини содержится в управлении судебной полиции в Нантерре (Франция).

Экс-капитан сборной Франции был избран президентом УЕФА в 2007 году. В 2015 году Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) отстранила его от футбола за причастность к коррупции на восемь лет. В 2016 году срок был уменьшен до четырех лет.

В 2010 году Катар победил в голосовании за право принять первенство мира 2022 года.

Чемпионат мира 2022 в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.

Теги: #уефа #платини #коррупция #футбол #чм_2022
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