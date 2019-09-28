В Украине пройдет чемпионат Европы по бадминтону в 2020 году

Украина готовится к проведению чемпионата Европы по бадминтону в 2020 году.

Указ о подготовке и проведении такого чемпионата подписал в субботу президент Украины Владимир Зеленский.

Документом правительству поручено в двухнедельный срок создать Оргкомитет проведения чемпионата Европы по бадминтону в 2020 году.

Кроме того, в ходе доработки проекта закона о госбюджете-2020 году Кабмину поручено предусмотреть средства на указанный чемпионат согласно "обоснованным потребностям".

Киевской городской государственной администрации необходимо решить вопросы, связанные с проведением Чемпионата, в том числе по проведению культурно-развлекательных мероприятий, обустройству зоны гостепреимства.