В Украине пройдет чемпионат Европы по бадминтону в 2020 году
Украина готовится к проведению чемпионата Европы по бадминтону в 2020 году.
Указ о подготовке и проведении такого чемпионата подписал в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
Документом правительству поручено в двухнедельный срок создать Оргкомитет проведения чемпионата Европы по бадминтону в 2020 году.
Кроме того, в ходе доработки проекта закона о госбюджете-2020 году Кабмину поручено предусмотреть средства на указанный чемпионат согласно "обоснованным потребностям".
Киевской городской государственной администрации необходимо решить вопросы, связанные с проведением Чемпионата, в том числе по проведению культурно-развлекательных мероприятий, обустройству зоны гостепреимства.