Спорт

21:09 06.11.2021

Украинский боксер стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 71 кг

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Украинский боксер стал чемпионом мира по боксу в весовой категории до 71 кг

Украинец Юрий Захариев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу-2021 в Белграде, победив соперника из России.

В весовой категории до 71 кг 19-летний украинец в финальном поединке единогласным решением судей победил россиянина Вадима Мусаева.

По пути к финалу 19-летний Захареев выиграл у Махмуда Саида (Сомали), Мохаммеда Акбара (Великобритания), Юбу Сиссоко (Испания), Асланбека Шымбергенова (Казахстан), а в полуфинале победил Сархана Алиева (Азербайджан).

Захариев является чемпионом мира и Европы на юношеском уровне, а также семикратным чемпионом Украины.

Теги: #победа #бокс #чемпионат
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