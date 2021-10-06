Спорт

10:20 06.10.2021

Украинцы завоевали две медали на Чемпионате мира по спортивной борьбе

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В Осло (Норвегия) проходят соревнования чемпионата мира по спортивной борьбе, на котором украинцы уже завоевали две медали.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК), украинский представитель вольной борьбы Магамед Закариев (до 97 кг) принес Украине "бронзу".

Кроме того, бронзовую медаль завоевала украинка Александра Хоменец (до 55 кг).

"Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил спортсменов, их наставников и Ассоциацию спортивной борьбы Украины во главе с Олегом Кравченко с прекрасными свершениями, пожелав дальнейших успехов", - сказано в сообщении.

Теги: #борьба #награды #чемпионат
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