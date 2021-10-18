МОК озабочен планами ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года

Международный олимпийский комитет не поддерживает инициативу Международной федерации футбола проводить чемпионаты мира каждые два года (в настоящее время турнир проводится каждые четыре года), сообщила пресс-служба МОК в субботу.

"Исполнительный совет (EB) Международного олимпийского комитета (МОК) принимает к сведению планы ФИФА изменить расписание футбольных соревнований и проводить чемпионат мира каждые два года. Ряд международных федераций по другим видам спорта, национальных футбольных федераций, клубов, игроков, ассоциаций игроков и тренеров выразили серьезные оговорки и опасения в отношении планов по увеличению доходов ФИФА", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что инициатива ФИФА может подорвать развитие других видов спорта: тенниса, велоспорта, гольфа, гимнастики, плавания, легкой атлетики, "Формулы-1".

МОК подчеркивает, что увеличение числа мужских соревнований в календаре создаст проблемы для дальнейшего продвижения женского футбола.

Кроме того, как сообщает МОК, увеличение частоты проведения чемпионатов мира создаст дополнительную серьезную нагрузку на физическое и психическое здоровье игроков.

"МОК разделяет эти опасения и поддерживает призывы заинтересованных сторон футбола, Международных спортивных федераций и организаторов крупных мероприятий к более широким консультациям, в том числе с представителями спортсменов, которые, очевидно, не состоялись", - говорится в заявлении МОК.

В мае ФИФА выдвинула идею проводить чемпионаты мира чаще - раз в два года, а не раз в четыре года, как это происходит в настоящее время.