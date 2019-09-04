Спорт

20:26 04.09.2019

Президент УЕФА Чеферин прибыл в Украину с двухдневным визитом - УАФ

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Президент УЕФА Чеферин прибыл в Украину с двухдневным визитом - УАФ

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прилетел в Киев с двухдневным визитом, сообщает Украинская ассоциация футбола (ранее – Федерация футбола Украины, ФФУ).

"Сегодня, 4 сентября, в Киев с двухдневным визитом прибыл президент УЕФА Александер Чеферин. В аэропорту высокого гостя встретил президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, который лично пригласил руководителя европейского футбольного союза посетить Украину", - сообщает пресс-служба УАФ.

Отмечается, что визит президента УЕФА очень насыщенный и важный для украинского футбола.

Чеферин уже третий раз посещает Украину в статусе президента УЕФА. Последний раз он пребывал в Киеве во время проведения финалов мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА в мае 2018 года.

Теги: #президент #уефа #визит
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