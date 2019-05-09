Спорт

00:13 09.05.2019

"Тоттенхэм" стал вторым финалистом ЛЧ, феерически вырвав победу у "Аякса"

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"Тоттенхэм" стал вторым финалистом ЛЧ, феерически вырвав победу у "Аякса"

Лондонский "Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА, вырвав победу в драматическом матче на выезде против амстердамского "Аякса".

После гостевой победы со счетом 1:0 неделю назад голландская команда в первом тайме домашнего матча в среду сделала задел на выход в финал, забив два гола. Отличились на пятой минуте центральный защитник Маттейс де Лигт и на 35-й минуте атакующий полузащитник Хаким Зиеш.

Но на 55-й и 59-й минутах второго тайма бразильский полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура сумел сравнять счет. И он же уже в добавленное время принес лондонской команде победу с необходимым счетом и выход в финал ЛЧ.

В решающем матче Лиги чемпионов сезона 2018-2019 годов 1 июня в Мадриде сыграют английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Теги: #лига_чемпионов #тоттенхэм #ливерпуль
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