Матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" 3 ноября пройдет без зрителей

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" (Менхенгладбах) пройдет 3 ноября на НСК "Олимпийский" без зрителей.

"Министерство здравоохранения с учетом ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением на территории Украины COVID-19, которое наблюдается в последние дни, отзывает свое письмо от 26 октября касательно возможности проведения матча в присутствии болельщиков", - сообщает в воскресенье пресс-служба донецкого клуба.

Продажа билетов на матч прекращена. Всем, кто уже приобрел билеты, их стоимость будет возмещена автоматически на банковскую карту в течение 3–14 дней (в зависимости от банка).