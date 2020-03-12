Спорт

14:36 12.03.2020

УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса

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УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций может приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса, сообщил портал skysports.com.

"УЕФА рассматривает вопрос о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, который выявляется у футболистов некоторых клубов", - говорится в публикации.

17 марта должен состояться ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал". В четверг стало известно, что футболисты и баскетболисты "Реала" помещены в карантин из-за заражения коронавирусом у одного из баскетболистов основной команды мадридцев.

17 марта должен также состояться ответный поединок Лиги чемпионов "Ювентус" - "Лион". В четверг выяснилось, что у защитника туринцев Даниэля Ругани выявлен коронавирус.

Теги: #лига_чемпионов #уефа #лига_европы #футбол
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