УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций может приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса, сообщил портал skysports.com.

"УЕФА рассматривает вопрос о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, который выявляется у футболистов некоторых клубов", - говорится в публикации.

17 марта должен состояться ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал". В четверг стало известно, что футболисты и баскетболисты "Реала" помещены в карантин из-за заражения коронавирусом у одного из баскетболистов основной команды мадридцев.

17 марта должен также состояться ответный поединок Лиги чемпионов "Ювентус" - "Лион". В четверг выяснилось, что у защитника туринцев Даниэля Ругани выявлен коронавирус.