Финал Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту - УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение перенести финальный матч Лиги чемпионов из Стамбула в Порту из-за ситуации с коронавирусом в Турции, сообщает пресс-служба УЕФА.

На матче смогут присутствовать по 6 тысяч болельщиков английских "Манчестер Сити" и "Челси" - участников матча. Болельщики и игроки не будут помещены в карантин по возвращении домой.

Матч пройдет на стадионе "Драгао", который является домашним для португальского "Порту".

Изначально финал Лиги чемпионов планировалось провести на олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, но после решения правительства Великобритании включить Турцию в "красный список" направлений для путешествий из-за COVID-19 болельщики команд не смогли бы поддержать свои команды.

Сообщается, что УЕФА обсуждал вопрос о переносе матча в Англию.

"Болельщики страдали более двенадцати месяцев, не имея возможности видеть свои команды вживую, а выход в финал Лиги чемпионов - это вершина клубного футбола. Лишить болельщиков возможности лично увидеть матч было недопустимо, и я очень рад, что этот компромисс был найден", - сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая.