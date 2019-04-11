Спорт

00:01 11.04.2019

"Барселона" минимально обыграла на выезде "МЮ" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

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"Барселона" минимально обыграла на выезде "МЮ" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Испанская "Барселона" обыграла на выезде со счетом 1:0 английский "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Единственный гол в этой встрече был забит на 12-й минуте, когда после подачи Лионеля Месси и удара головой Луиса Суареса мяч залетел в ворота хозяев поля от защитника "МЮ" Люка Шоу.

В другом матче дня "Аякс" на своем поле сыграл вничью 1:1 с "Ювентусом". На 45-й минуте счет в матче открыл португалец Криштиану Роналду, а в начале второго тайма на 46-й минуте бразилец Давид Нерес сравнял результат.

Теги: #лига_чемпионов #барселона #мю #аякс #ювентус
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