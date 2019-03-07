Спорт

00:24 07.03.2019

"Манчестер Юнайтед" создал еще одну сенсацию в ЛЧ, выбив ПСЖ после домашнего поражения 0:2

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"Манчестер Юнайтед" создал еще одну сенсацию в ЛЧ, выбив ПСЖ после домашнего поражения 0:2

Английский "Манчестер Юнайтед" сумел совершить еще одну сенсацию в 1/8 финала Лиги чемпионов, неожиданно выбив из турнира французский ПСЖ.

После поражения в первом матче на своем поле со счетом 0:2 в среду "МЮ" сумел обыграть парижан на их поле со счетом 3:1, что позволило английскому клубу пройти дальше.

Первый тайм завершился со счетом 1:2. У гостей дублем отличился бельгийский форвард Ромелу Лукаку, а хозяева ответили голом испанского защитника Хуана Берната.

Развязка наступила в концовке встречи, на добавленных к основному времени матча минутах, когда после удара игрока "МЮ" мяч попал в руку футболиста ПСЖ, и арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти. 11-метровый четко реализовал нападающий гостей Маркус Рашфорд, переиграв опытного вратаря ПСЖ Джанлуиджи Буффона.

Как сообщалось, во вторник амстердамский "Аякс" сенсационно выбил из турнира действующего победителя ЛЧ "Реал", обыграв испанцев в Мадриде со счетом 4:1 после домашнего поражения 1:2.

Теги: #лига_чемпионов #мю #псж
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