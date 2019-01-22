Спорт

20:44 22.01.2019

Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

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Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский легкоатлет Усэйн Болт объявил о завершении карьеры футболиста.

"Это был хороший опыт. Я наслаждался, находясь в команде. Футбол отличается от легкой атлетики. Это было прекрасно", - цитирует спортсмена портал Goal.com.

В августе легендарный спринтер начал выступать за австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Маринерс". Проведя за него несколько матчей, он в ноябре расстался с ним. Сообщалось, что стороны не смогли прийти к соглашению по условиям дальнейшего сотрудничества.

За австралийцев Болт в октябре оформил дубль в товарищеской встрече против "Макартур Саут Вест", которая завершилась победой "Сентрал Кост Маринерс" со счетом 4:0.

Карьеру легкоатлета спринтер завершил в 2017 году, последним его выступлением стал чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне.

Ранее Болт неоднократно говорил о своей любви к футболу, в том числе, к английскому "Манчестер Юнайтед", с которым он провел несколько тренировок и даже играл за клуб в товарищеском матче.

Теги: #футбол #карьера #болт
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