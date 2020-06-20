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01:11 20.06.2020

Трамп работал с Болтоном, так как хотел услышать альтернативные точки зрения на проблемы - Белый дом

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Трамп работал с Болтоном, так как хотел услышать альтернативные точки зрения на проблемы - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в свое время нанял Джона Болтона на пост советника по вопросам национальной безопасности, так как считает важным иметь в своей команде людей, которые смотрят на проблемы не так, как он, заявила на брифинге в Белом доме пресс-представитель Кейли Макэнани.

"Президент Трамп принимает решения о найме сотрудников, основываясь на том, что ему в команде нужны люди с противоположными взглядами", - сказала она в пятницу.

В частности, что касается назначения Болтона, то, по ее словам, Трамп сказал: "Мне нравится, когда есть человек с сильно отличающимся от моего мнением". "Мне нравится, когда в команде соперники", - процитировала Макэнани президента США.

Так представитель Белого дома ответила на вопрос журналиста, процитировавшего критические комментарии Трампа о Болтоне и поинтересовавшегося, почему президент в свое время нанял этого человека, несмотря на то, что считает его неэффективным.

Администрация Трампа в среду подала в суд экстренное заявление с просьбой о запрете публикации книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома", которая должна выйти в свет 23 июня. Белый дом настаивает на том, что мемуары Болтона содержат секретную информацию.

Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона, в которой он охарактеризовал Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.

Теги: #позиция #сша #трамп #болт
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