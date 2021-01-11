Жители Вольнянского района Запорожской области провели митинг против строительства карьера по добыче каолина

В Вольнянском районе (Запорожская область) местные жители провели митинг против строительства на территории их громады "экологически небезопасного" карьера по добыче каолина. Правоохранители регистрируют заявления обеих сторон конфликта, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Как сообщает Отдел коммуникации Нацполиции региона на странице в Фейсбук, в воскресенье на место конфликта между Вольнянской громадой и фирмой, которая намерена строить карьер, прибыло 70 сотрудников полиции. Застройщик заявляет, что своими действиями активисты препятствуют законной хозяйственной деятельности. Полицейские регистрируют заявления обеих сторон конфликта.

"Следственный отдел Вольнянского отделения полиции расследует уголовное производство, открытое в 2019 году по обращению представителя одной из местных общественных организаций о возможном злоупотреблении властью со стороны Вольнянской райадминистрации и местным обществом с ограниченной ответственностью", - отмечается в сообщении полиции.

Следствие назначило ряд экспертиз. Расследование продолжается.

По информации громады Вольнянска, инвестором строительства каолинового карьера является Беляевский обогатительный комбинат.