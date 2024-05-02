Регіони

12:42 02.05.2024

Херсонщина отримала від міжнародних партнерів 25 сучасних навантажувачів для будівельних і аварійно-відновлювальних робіт

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Херсонщина отримала від міжнародних партнерів 25 сучасних навантажувачів для будівельних і аварійно-відновлювальних робіт

Громади Херсонської області отримали 25 сучасних навантажувачів за програмою розвитку ООН і за фінансової підтримки Японії, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Комунальний автопарк Херсонщини поповнився 25 навантажувачами. Це сучасна спецтехніка, здатна за раз перевезти до кількох десятків тисяч тонн вантажу. І навантажувачі вже передано громадам регіону", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Як зазначив Прокудін, ці навантажувачі "будуть надзвичайно корисними для виконання низки робіт: будівельних, аварійно-відновлювальних чи ліквідації наслідків російської збройної агресії".

"Техніка надійшла від програми розвитку Організації Об'єднаних Націй та за фінансової підтримки уряду Японії. Спасибі міжнародним партнерам за надану підтримку", - додав очільник обладміністрації.

Теги: #херсон

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