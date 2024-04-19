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23:26 19.04.2024

Процедуру ввезення гуманітарної допомоги для потреб муніципалітетів та її використання необхідно спростити - мер Тростянця

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Процедуру ввезення гуманітарної допомоги для потреб муніципалітетів має бути спрощено, комунальні підприємства мають мати право її використовувати у статутній діяльності.

Таку думку висловив мер Тростянця Юрій Бова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Допомога, яка надходить комунальним підприємствам (обладнання для енергосистем і водоканалів, автобуси, пожежні машини та ін.), згідно з нормативкою, не повинна використовуватися в комерційних цілях. Але кожне комунальне підприємство є комерційним комунальним підприємством. Тобто, де-юре, вони йдуть на порушення закону, якщо приймають гуманітарну допомогу. Тому до закону про гуманітарну допомогу слід терміново, невідкладно вносити зміни, які дозволяють фізично приймати це майно", - таку думку Бова висловив у кулуарах Міжнародного саміту мерів у Кишиневі.

Він додав, що наразі подібна гумдопомога простоює, оскільки той самий транспорт можна експлуатувати тільки як безоплатний.

"За нашою (мерів міст - ІФ-У) ініціативою до ВР внесено законопроєкт №11165, яким буде дозволено використовувати гумдопомогу для цілей статутної діяльності комунальним установам і комунальним підприємствам, які надають освітні послуги, послуги в галузі охорони здоров'я, перевезення пасажирів, управління побутовими відходами, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Сподіваюся, зміни буде ухвалено якнайшвидше, бо наразі ситуація, коли ми не можемо використати отримане від партнерів обладнання та технології - повний абсурд", - повідомив Бова.

Теги: #гуманітарна_допомога

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