Регіони

23:10 04.04.2024

Регіональний Український жіночий конгрес відбудеться в Полтаві 5 квітня

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Регіональний Український жіночий конгрес "Шлях до відновлення: участь жінок на місцевому рівні" відбудеться в Полтаві в п'ятницю, повідомила віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Ми хочемо, щоб усі обмінялись досвідом і пропозиціями. Щоб голова ОВА зустрівся з підприємицею, а жінка-мер - з волонтеркою. Щоб Мінекономіки дізналося, чи доходять їхні програми кредитування та навчання до регіонального жіночого бізнесу. Щоб жінки з громад чесно зізналися, чи мають вони доступ до ухвалення рішень у регіоні. Щоб громадські активістки брали участь у регіональному партійному будівництві", - написала Кондратюк у четвер у фейсбуці.

Вона зазначила, що в роботі конгресу візьмуть участь жінки, які працюють у регіонах у різних сферах і на різних посадах, очільники регіональної і центральної влади, а також представники країн G7 і міжнародних організацій.

Кондратюк є співзасновницею Українського жіночого конгресу, який було створено 2017 року. 

Теги: #полтава

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