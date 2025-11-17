Приватний будинок для людей похилого віку та хоспіс "Дбайливі Руки" у Харкові: безпека, турбота та професійний догляд

Приватний будинок для людей похилого віку та хоспіс «Дбайливі Руки» (м. Харків) оголошує про розширення спектра своїх послуг та впровадження нових стандартів індивідуального догляду за літніми людьми й пацієнтами, які потребують паліативної допомоги. Заклад працює за сучасними моделями довготривалої опіки, забезпечуючи кожному підопічному комфорт, увагу та медичний супровід.

Місія та ключові принципи закладу

«Дбайливі Руки» створені для того, щоб надати людям поважного віку та тяжкохворим пацієнтам умови, які поєднують медицинську підтримку, психологічний комфорт та атмосферу домашнього затишку. Основні принципи роботи закладу — повага, конфіденційність, безперервність догляду та індивідуальний підхід.

Будинок престарілих також функціонує як приватний хоспіс, що робить його унікальним комплексом для різних рівнів підтримки — від тимчасового перебування до тривалої опіки та паліативного супроводу.

Переваги, які виділяють «Дбайливі Руки» серед інших закладів

Приватний формат дозволяє забезпечити високий стандарт обслуговування, персоналізовані програми догляду та значно вищий рівень комфорту. Серед ключових переваг:

Постійний медичний моніторинг у супроводі сімейних лікарів і молодшого медперсоналу

Індивідуальні програми реабілітації та режиму дня

Забезпечення гідних умов життя для людей з деменцією, після інсульту, післяопераційних пацієнтів та лежачих хворих

Робота сертифікованих доглядальниць, психолога, реабілітолога

Підвищена увага до безпеки проживання та контролю стану здоров’я

Можливість перебування у форматі довготривалої опіки або короткострокових програм відпочинку родичів

Повноцінне функціонування відділення приватного хоспісу для паліативних пацієнтів

Приватний хоспіс: професійна паліативна допомога

Окремим напрямом заклад пропонує послуги хоспісної підтримки для пацієнтів з тяжкими та невиліковними хворобами. Команда фахівців забезпечує комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних симптомів, підтримку емоційного стану та створення максимально комфортних умов на будь-якому етапі захворювання.

Приватний хоспіс надає догляд пацієнтам, які потребують постійного медичного контролю, знеболення, кваліфікованого догляду за лежачими хворими та психологічного супроводу.

Побутові умови та інфраструктура

Територія закладу адаптована для людей похилого віку та осіб із порушеннями мобільності: безбар’єрний простір, зручні кімнати, сучасне обладнання, медичні ліжка, система виклику персоналу, регулярне санітарне обслуговування та збалансоване харчування.

Для різних категорій підопічних передбачені окремі програми догляду, що формуються індивідуально. Процес включає:

Медичну оцінку загального стану Формування персонального плану догляду Визначення режиму реабілітації або паліативної підтримки Щоденний контроль динаміки стану підопічного Коригування плану за рекомендаціями лікарів

Прозорість, довіра та безперервна комунікація з родичами

Заклад підтримує відкритий діалог із сім’ями підопічних. Родичі отримують регулярні оновлення щодо стану здоров’я, успіхів реабілітації та рекомендацій лікарів. Прозорість усіх процесів — ключовий фактор довіри, на якому побудована діяльність «Дбайливих Рук».

Контакти для співпраці та розміщення підопічних

Переглянути умови проживання та детальний перелік послуг можна на офіційному сайті закладу. «Дбайливі Руки» відкриті до співпраці з медіа, громадськими організаціями та експертним середовищем у сфері геріатричної та паліативної допомоги.

Офіційний сайт: family-dom.com.ua

Телефон: +38 099 488 00 66