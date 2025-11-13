Український ринок онлайн-платежів пропонує підприємцям кілька серйозних рішень. Розуміння того, які платіжні системи працюють в Україні і чим вони відрізняються, допомагає зробити правильний вибір для конкретного проєкту. Кожен сервіс має свої сильні сторони та обмеження.

Фактори успішного вибору

Вибір платіжної системи починається з аналізу потреб бізнесу. Розмір комісії важливий, але це не єдиний фактор. Зверніть увагу на швидкість зарахування грошей — це впливає на оборотний капітал. Кількість способів оплати напряму пов'язана з конверсією продажів. Технічна складність інтеграції визначає швидкість запуску.

Валютна підтримка критична для проєктів з міжнародною аудиторією. Якість техпідтримки проявляється в критичні моменти, коли потрібна швидка допомога. Стабільність роботи впливає на репутацію бренду. Додаткові інструменти на кшталт аналітики або антифроду додають цінності.

hutko — комплексна платформа для сучасного бізнесу

Платіжний сервіс hutko являє собою сучасне технологічне рішення для українського ринку. Цінова політика відрізняється чесністю та прозорістю — комісія до 1,5% стягується виключно з успішних транзакцій. Жодних абонентських плат, платежів за підключення чи прихованих комісій. Це дозволяє бізнесу точно планувати витрати на еквайринг.

Функціональні можливості платформи вражають своєю широтою. Підтримка понад 150 валют відкриває двері для міжнародної торгівлі і робить hutko універсальним інструментом як для локального, так і для глобального бізнесу. Клієнти отримують повний спектр сучасних способів оплати — банківські картки всіх основних платіжних систем, Apple Pay, Google Pay, різні електронні гаманці. Унікальна можливість — прийом платежів навіть без власного сайту через QR-коди та платіжні посилання, що особливо зручно для офлайн-бізнесу або продажів через соцмережі.

З технічної точки зору hutko реалізований на високому рівні. Конверсія успішних платежів сягає 98%, що є одним з кращих показників на ринку. Це означає мінімум втрачених продажів через технічні проблеми або відхилені транзакції. Сторінка оплати повністю адаптивна, коректно працює на будь-яких пристроях і підтримує 19 мов інтерфейсу. Для власників інтернет-магазинів доступні готові модулі інтеграції з усіма популярними CMS і конструкторами сайтів, включаючи офіційну підтримку Shopify. Зарахування коштів відбувається швидко — гроші надходять на рахунок продавця вже наступного робочого дня після транзакції.

LiqPay — впізнаване ім'я

Платформа від ПриватБанку присутня на ринку давно і добре відома. Комісія починається від 2,75%, що помітно вище конкурентів. Додаткові збори за деякі види операцій збільшують підсумкову вартість обслуговування.

Сервіс працює з основними банківськими картками, пропонує власний електронний гаманець та інтеграцію з програмами розстрочки від Monobank та ПриватБанку. Валютна підтримка включає гривню, долар та євро. Основна перевага — тісний зв'язок з банківською екосистемою ПриватБанку, що зручно для клієнтів цього банку. Великий досвід роботи гарантує стабільність, хоча технологічно і за тарифами є більш привабливі альтернативи на кшталт hutko.

WayForPay — міжнародна орієнтація

Цей платіжний сервіс робить акцент на роботі із зарубіжними ринками. Базова комісія від 2,5%, конкретні умови варіюються залежно від обсягів операцій. Платформа підтримує понад десять валют з функцією автоматичної конвертації.

Доступні стандартні методи оплати картками та електронними гаманцями, є можливість підключення розстрочки. API досить функціональне, надає інструменти для аналітики та можливість створення власних сторінок оплати через конструктор лендингів. Для експортно-орієнтованого бізнесу це працююче рішення, хоча hutko пропонує підтримку більшої кількості валют при нижчій комісії.

EasyPay — простота понад усе

Назва платформи відображає її філософію — максимальна простота використання. Комісія 1,5% знаходиться в конкурентному діапазоні, технічні вимоги для підключення мінімальні. Процес інтеграції дійсно швидкий і зрозумілий.

Основне обмеження — робота виключно в національній валюті без підтримки міжнародних операцій. Для суто локального бізнесу без планів експансії це не критично. Але для проєктів, що ростуть, з амбіціями виходу на зовнішні ринки таке обмеження може стати проблемою. Функціонал базовий, без розширених інструментів та аналітики.

RozetkaPay — екосистемна інтеграція

Платіжна платформа від команди Rozetka цікава своєю інтеграцією з популярними українськими маркетплейсами. Базова комісія 1,5%, для продавців з оборотом від 500 тисяч гривень на місяць доступні індивідуальні умови. Підтримуються українські та міжнародні картки, безконтактні платежі через Apple Pay і Google Pay, програма оплати частинами.

Унікальна функція сервісу — кнопка швидкої оплати, яка дозволяє постійним покупцям оформити замовлення буквально в один клік завдяки збереженим платіжним даним та адресі доставки. Конверсія успішних транзакцій сягає 98%, що співставно з показниками hutko. Робота ведеться переважно в гривні, підтримка валютних карток є, але можливості для повноцінних міжнародних операцій обмежені.

Підсумкові рекомендації

Вивчаючи платіжні системи України, стає очевидно, що універсального рішення для всіх не існує. Кожен сервіс має свою цільову аудиторію та сильні сторони. Однак для переважної більшості українських онлайн-проєктів hutko пропонує найбільш збалансоване поєднання важливих параметрів.

Прозорі тарифи без прихованих платежів, найширша валютна підтримка, висока конверсія транзакцій, зручна технічна інтеграція та швидке зарахування коштів роблять цей сервіс оптимальним вибором. Інші платформи можуть бути цікаві в специфічних сценаріях використання, але за сукупністю характеристик hutko виділяється як найбільш розумне та технологічне рішення для українського онлайн-бізнесу в 2025 році.

