Як обрати перший гардероб для немовляти: базовий список речей

У перші тижні з малюком хочеться дати крихітці максимум комфорту, а собі – забезпечити спокій і впевненість. Правильно підібраний одяг для немовлят в цьому допомагає: дитині затишно, а батькам менше клопоту. Вибір великий, але брати все поспіль не потрібно. Достатньо продумано зібрати базу.

1

На що звертати увагу перед покупкою

Комфорт – понад усе. Матеріали мають бути приємні до тіла, м’які, дихаючі. Бажано мінімум деталей, щоб нічого не тиснуло і не натирало. Варто брати речі з простими застібками. Ще одна важлива річ – розмір. Немовля швидко росте, тому базові позиції краще не брати “впритул”. Трохи запасу не завадить. І головне – практичність. Речі, які легко прати, сушити і вдягати, виграють завжди.

Базові речі для перших місяців

У перші місяці важлива передусім зручність. Малюкові потрібно тепло, м’якість і прості рішення для щоденних переодягань. Далі – перелік одягу, який стане у пригоді в будь-який сезон. Щільність тканин і кількість шарів змінюються залежно від погоди.

  • Боді з довгим/коротким рукавом.
  • Сліпи (чоловічки).
  • Штанці з м’якою гумкою.
  • Шапочки.
  • Тонкі бавовняні шкарпетки.
  • Теплі шкарпетки або пінетки.
  • Легкий комбінезон.
  • Конверт або пледи для виходу.
  • Спальний мішок.

Матеріали мають значення

Шкіра новонародженого дуже ніжна. Усе, що торкається тіла, повинно бути натуральним. Найкращий варіант – бавовна. Вона регулює тепло, приємна на дотик, легко переться. Для прохолодної погоди підійде м’який футер або вовняні домішки. Уникайте синтетики в базових шарах – вона може подразнювати шкіру. Синтетичні матеріали можна залишити для верхнього одягу чи аксесуарів.

Тепло без перегріву

Малюки погано регулюють температуру, тому важливо знайти баланс. Взимку – кілька шарів. Влітку – легкий одяг, який захищає шкіру від сонця та дає повітрю циркулювати. Зручне правило: дитина має бути одягнена приблизно на один шар більше, ніж дорослий у тій самій ситуації. Якщо носик теплий, а спинка суха – все добре.

Застібки, шви й інші дрібниці

Застібки попереду – зручніше, ніж на спині. Кнопки працюють швидше за ґудзики. Шви краще зовнішні або дуже м’які – це убереже шкіру від подразнень. Штани з м’якою широкою резинкою не тиснуть на животик. Шкарпетки мають добре триматися, але не стискати. Такі дрібниці вирішують усе, особливо коли перевдягання відбувається багато разів на день.

Перший гардероб – простий. І водночас дуже особливий. Обирай м’які матеріали, продумані деталі й базу, яка справді працює.

