Як вибрати УЗД апарат: поради спеціалістаста

Вибір апарату УЗД – це інвестиція, що впливає на якість діагностики, репутацію медичного закладу та зручність роботи лікаря. Важливо орієнтуватися не тільки на ціну, але й на специфіку медичних послуг, що надаються, а також на майбутні потреби клініки.

При виборі УЗД апарату важливо враховувати кілька ключових факторів. Перш за все, слід орієнтуватися на профіль клініки: для сімейної медицини достатньо апарату початкового класу, тоді як для акушерства, кардіології або ангіології доцільніше вибрати середній або експертний клас.

Поради по вибору апарату УЗД для кабінету чи клініки

Обов'язково потрібно оцінити кількість і тип датчиків: базовий універсальний набір зазвичай складається з конвексного, лінійного і кардіологічного. Для зручності роботи лікаря велике значення має ергономіка панелі управління, наявність сенсорного екрана і можливість індивідуального налаштування. Якщо клініка передбачає виїзні обстеження, слід звернути увагу на портативні рішення. І, звичайно, не слід забувати про обслуговування та гарантію: доступ до сервісного центру та швидкий ремонт.

Кілька порад щодо вибору:

не платіть за функції, які ви не будете використовувати;

оцініть перспективи розвитку клініки – можливо, варто відразу вибрати більш універсальне рішення;

порівняйте не тільки вартість апарату, але і вартість витратних матеріалів, сервісу та оновлень;

обов'язково протестуйте апарат перед покупкою, ми надаємо таку можливість під час монтажу: перевірте зручність і якість зображення.

Пам'ятайте, що правильно підібраний апарат УЗД – це не тільки сучасне обладнання, але й гарантія довіри пацієнтів, ефективної роботи лікаря та стабільного розвитку клініки.

Кращі сучасні апарати УЗД

Найпопулярніші бренди у сфері медтехніки:

Toshiba / Canon Medical Systems;

GE Healthcare (General Electric);

Philips;

Siemens Healthineers;

Samsung Medison.

Всі це системи з передовими технологіями аналізу зображень, інтеграції штучного інтелекту і можливістю раннього виявлення патологій. Такі апарати забезпечують високу якість діагностики та відповідають сучасним стандартам провідних клінік.

ТОП апаратів УЗД експертного класу

Серед кращих УЗД апаратів експертного класу виділяються моделі GE Voluson E10, Philips EPIQ 7, Siemens ACUSON S3000 і Mindray Resona 7. Ці апарати є лідерами в Україні, завдяки передовим технологіям, що забезпечують високоякісне зображення і розширені функціональні можливості для складних діагностичних завдань, особливо в акушерстві.