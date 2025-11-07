Еліна Світоліна стала амбасадором Pro Plan® — історія любові до тварин, що надихає

Відомі люди не лише активно займаються власною кар'єрою, підкорюють нові вершини, а й дбають про тварин, беруть участь у соціальних проєктах і допомагають зробити життя улюбленців кращим. Яскравим прикладом визначних особистостей, котрі роблять відповідальний вибір турботи про тварин, є Еліна Світоліна. Це знана в усьому світі тенісистка, учасниця турнірів Великого шолома й Олімпійських ігор, яка щиро любить тварин і прагне турбуватися про них.

Діяльність Еліни Світоліної не обмежується спортом, щоденними тренуваннями та зборами. Вона стала амбасадоркою бренду PRO PLAN®, аби показати власникам тварин, що турбота починається з правильного вибору корму https://www.purina.ua/brands/pro-plan/elina-svitolina-new-brand-face.

Підтримка тварин: вибір Еліни Світоліної

Компанія «Пуріна» співпрацює зі справжніми професіоналами, найкращими PRO у своїй галузі. Саме вони вибирають для своїх улюбленців харчування найкращої якості, оскільки знають, що для досягнення мети якісний і збалансований раціон надзвичайно важливий.

В Еліни Світоліної та інших відомих українських тенісистів від вибору правильного раціону залежить фізична форма, самопочуття та рівень енергії. Вони звикли дбати про власне здоров’я, тому спортсменам дуже близька філософія турботи про тварин «Пуріна».

Чому Еліна Світоліна погодилася стати амбасадоркою Pro Plan®? Вона оцінила такі переваги продукції бренду:

великий вибір кормів для собак і котів різних порід;

збалансований склад раціонів з урахуванням потреб тварин та рекомендацій фахівців;

розробка унікальних експертів командою нутриціологів та ветеринарів;

врахування запитів та думки власників тварин.

Еліна активно пропагує філософію бренду, наголошує на потребі у підвищенні якості догляду за тваринами, які є справжніми членами родин. Коти та собаки дарують власникам приємні миті, щедро проявляють любов і підтримку. У відповідь люди мають добре дбати про хвостатих друзів.

Приклад спортсменів, який надихає

Еліна — не єдина представниця спортивної еліти для якої турбота про улюбленців надзвичайно важлива. Філософію бренду «Пуріна» розділяють відомі тенісисти, які щиро діліться новинами про співпрацю з визнаним виробником кормів для тварин у власних соцмережах. До брендової кампанії долучився відомий спортсмен з Великобританії Енді Маррей. Він обожнює власних собак, охоче розповідає про них і ділиться вдалими фото.

Приклад зірок, які віддано піклуються про своїх улюбленців, дуже важливий для поширення філософії про важливість турботи. Він ще раз нагадує всім власникам тварин про те, яке значуще місце в їхньому житті займають хатні тварини.

Еліна Світоліна також ділиться власним досвідом співпраці з «Пуріна». Вона ще раз підтверджує, що великі перемоги та досягнення неможливі без правильного харчування. Спортсменка впевнена, що найкращим проявом турботи для тварин стане вибір їхніми власниками інноваційних кормів відомого бренду.