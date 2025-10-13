Історія італійських монет

В грошах Італії відображається вся її непроста історія. Сучасні території країни довгий час належали іншим державам, тому монети Італії дуже різноманітні. Кожна культура наклала свій відбиток на фінансову систему. Знайти сучасні та стародавні гроші різних країн Європи завжди можна в інтернет-магазині «Монітекс».

Середньовіччя та епоха Відродження

Після падіння Римської імперії в 5 столітті ще тривалий час використовувалися денарії, ауреуси та сестерції. Пізніше виникли міста-держави, як-от Венеція, Мілан, Генуя, Флоренція. Кожна з таких республік мала власну грошову систему.

Флорини — перші золоті монети, які почали карбуватися в середині 13 століття. Через високий вміст золота флорини використовувалися по всій Європі. Не менш відома валюта — дукат, який карбували у Венеції. Він активно використовувався не тільки у Європі, але й в Індії та Османській імперії.

Ситуація не змінилася і в епоху Відродження. Флорини та дукати мали попит в міжнародній торгівлі, що є яскравим свідченням потужності економіки.

Італійські гроші 16–19 століття

Пізніше регіони Італії опинилися під іспанським та французьким домінуванням, що не могло не позначитися на стані грошей. Італійські монетні двори карбували:

дублони;

реали;

франки;

ліри.

Якість монет та вміст дорогоцінних металів був досить високим. Реверс та аверс коштів прикрашали іспанські, французькі та італійські герби.

Економіка Італії у 20 столітті

Ситуація змінилася коли в кінці 19 століття було утворено Королівство Італія. Основною валютою стала ліра, для виготовлення якої застосовували золото, срібло та мідь.

Перша та Друга світова війна негативно вплинула на курс національної валюти. Під час Першої світової монети карбувалися з міді та алюмінію, а під час Другої — вміст дорогоцінних металів впав до мінімального показника. В післявоєнний період було проведено кілька грошових реформ, направлених на стабілізацію економіки.

З 2002 року в Італії використовується євро. Водночас монетні двори продовжують карбувати пам’ятні та колекційні монети.

Сьогодні італійські монети — це не лише історична спадщина, а й предмет колекціонування, який високо цінується у світі нумізматики.