Інтерфакс-Україна
Промо
18:45 02.10.2025

Кондиціонери - комфорт у вашому будинку

2 хв читати

Наш динамічний спосіб життя потребує гарного мікроклімату, який позитивно впливає на здоров'я та працездатність. Особливо це важливо для мешканців столиці, влітку – спекотна спека, а у міжсезоння – прохолодно та сиро. Актуальним вирішенням цього питання буде купити в Києві кондиціонер з установкою, довіривши монтажні роботи спеціалістам.

1685643996-en-idei-club-p-air-conditioning-interior-dizain-instagram

Плюси кондиціонера Cooper&Hunter

Вибираючи кліматичну техніку слід враховувати як його зовнішній вигляд і ціну, а й бренд. Більшість користувачів вважають за краще купити кондиціонер Cooper&Hunter, тому що у них відмінний баланс між ціною та якістю. Їхні плюси:

  • Енергозбереження - у інверторних витрата електроенергії значно нижча ніж у класичних. А преміум моделей типу А++++ взагалі мінімальна;
  • Робота при низьких температурах - багато моделей можуть обігрівати приміщення навіть якщо там температура -30 * С;
  • Функціонал - покращена фільтрація, тиха робота та WI-FI;
  • Співвідношення якості та ціни - Cooper&Hunter, це золота середина, при доступній ціні відмінна якість та довговічність;
  • Гарантія - всі пристрої на виробництві проходять строгий контроль якості. І якщо вірити статистиці сервісів, то вони рідко потребують ремонту;
  • Багатий модельний ряд - Ви можете вибрати на будь-який гаманець, підійдуть до будь-якого інтер'єру за рахунок різноманітності дизайну.

Види кондиціонерів Cooper&Hunter

Давайте розглянемо які бувають типи кондиціонерів Cooper&Hunter:

  • Побутові спліт-системи (настінні) - можуть бути як інверторні, так і неінверторні;
  • Інверторні моделі - здатні працювати при мінусовій температурі (-30*С) та стійкі до коливань напруги;
  • Преміум клас - у них більш розширений функціонал, дизайнерські моделі та високоякісні матеріали;
  • Мульти-спліт (комерційні) - розраховані великі приміщення (торговельні зали, ресторани).

А також серія бюджетних та спеціалізованих моделей.

Чому віддають перевагу Укрклімат

Компанія Укрклімат займає провідну позицію з продажу кліматичної техніки. До її переваг можна віднести:

  • Широкий асортимент кондиціонерів від відомих торгових марок;
  • Допомога у виборі та повна консультація щодо кожної моделі;
  • Професійний монтаж;
  • Безкоштовна доставка;
  • Знижки;
  • Гарантійне та післягарантійне обслуговування;
  • За потреби можна повернути товар (досить рідко).

Купуючи кондиціонери в Укрклімат, ви отримуєте всі необхідні послуги - починаючи з консультації та закінчуючи регулярним сервісним обслуговуванням.

Зі сказаного вище можна зробити висновок, що купувати кондиціонери в Києві краще у надійного продавця - Укрклімат. Тут вас обслужать за вищим розрядом, а монтажем займуться професіонали своєї справи.

ОСТАННЄ

Автофіксація порушень ПДР: як дізнатися і сплатити штраф онлайн

Нова пошта та TSVITE TEREN запустили акцію -15% на браслет "Завтра буде" та відкрили арт-вітрини в Києві

V Український будівельний конгрес: простір для рішень, які будують Україну

Інструктор Центру "КРУК": сертифікат оператора БПЛА - ключ до армії майбутнього і цивільної кар’єри

"Лісова пісня" оживає на сцені "Замку на горі": історія кохання, що лунає крізь століття

Гарячі тури осені: де реально відпочити на морі зі знижкою

Як вибрати зворотний осмос і не пошкодувати: коротко і по суті

Трендова косметологія: чим нові лінійки шампунів відрізняються від звичайної продукції

Як змінювався попит на швидкі кредити в Україні: 2024 vs 2025

Оновлена лінійка Phantom I та II - нова ера звуку від Devialet

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА