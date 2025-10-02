Автофіксація порушень ПДР: як дізнатися і сплатити штраф онлайн

З 2020 року в Україні працює система фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху, що реєструє перевищення швидкості транспортними засобами в автоматичному режимі. Навіть якщо водія не зупинив патруль, штраф може бути нарахований на основі знімків. Постанови надсилаються в електронні сервіси, де можна одразу сплатити виставлену суму. Розповідаємо, які порушення фіксуються камерами, як відбувається нарахування адміністративних стягнень, як дізнатися про наявність штрафу і переказати кошти вчасно.

Як працює система, та які порушення фіксуються автоматично

Єдине правопорушення, за яке сьогодні передбачене покарання на підставі фотовідеофіксації, — перевищення швидкості. Камери на дорогах запрограмовані на певні обмеження і фіксують транспортні засоби, що рухаються швидше. Фото- і відеоматеріали передаються в Центр оброблення даних МВС. Програмне забезпечення визначає номерний знак автівки, встановлює власника та автоматично формує постанову. Після підтвердження інспектором поліції документ протягом щонайбільше трьох днів стає доступним в електронному кабінеті водія на сайті Головного СЦ МВС, а також у застосунку Дія.

Штраф за перевищення швидкості на 20–50 км/год у 2025 році становить 340, на більше ніж 50 км/год — 1700 грн. Сучасні системи технічно здатні виявляти також інші порушення, такі як проїзд на червоне світло, рух тротуаром чи паркування в недозволеному місці. Втім, додаткові функції застосовуються у поодиноких випадках, як-от фіксація обгону смугою громадського транспорту на окремих ділянках у столиці.

Як дізнатися про наявність штрафу за порушення ПДР через електронні сервіси

Перевірити факт нарахування адмінстягнення власники транспортних засобів можуть:

у кабінеті водія на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС;

у мобільному застосунку «Штрафи ПДР»;

в Дії;

у банківському застосунку, зокрема «Приват24»;

на платіжній платформі Portmone. На цьому майданчику також доступна функція оплати штрафів онлайн.

Важливо знати, що штрафи в будь-якому випадку нараховуються власникам ТЗ, незалежно від того, хто був за кермом. Тож якщо ви давали свою автівку в користування іншим особам, слід час від часу перевіряти наявність штрафів.

Пошук та оплата штрафів через Portmone: покрокова інструкція

Як знайти та як сплатити штраф на Portmone всього у декілька кліків? Усе дуже просто:

У категорії «Транспорт» або «Податки, платежі до бюджету» виберіть функцію «Сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху». Виберіть документ, за яким здійснюватиметься пошук (техпаспорт, ІПН чи водійське посвідчення), введіть відповідні дані, натисніть кнопку «Знайти мої штрафи». Заповніть інформацію щодо правопорушення, уважно перевірте її коректність. Вкажіть дані банківської картки, натисніть «Оплатити». Підтвердьте транзакцію.

Нагадаємо: порушникам, що сплачують штраф протягом 10 днів з дня винесення постанови, надається право скористатися 50% знижки. Після спливу 15 днів нарахована сума подвоюється. Щоб оперативно отримувати повідомлення про штрафи та платити мінімальну суму, якщо уникнути порушення не вдалося, активуйте сповіщення на Portmone. Для цього попередньо слід зареєструватися та авторизуватися на платформі.

За допомогою Portmone можна сплачувати не тільки штрафи за зафіксовані камерами порушення. Водії також мають можливість переказувати кошти за постановами, виписаними працівниками поліції, а ще — за паркування в неналежному місці. Крім того, для автовласників доступне оформлення онлайн автоцивілки та «Зеленої карти». Отже, платформа об’єднує різні функції, здатна замінити кілька сервісів і суттєво спрощує виконання буденних фінансових завдань.